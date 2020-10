Sospetta gastroenterite virale felina: chiusura temporanea del gattile comunale

Su indicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl, nel rispetto delle prescrizioni urgenti da attuarsi per sospetta Panleucopenia Virale riscontrata nelle strutture del Polo integrato degli animali da affezione del Comune di Parma, il settore Benessere Animale dispone, da oggi, la chiusura del gattile di Via Melvin Jones per garantire le opportune misure di isolamento degli animali infetti e procedere ad approfondite ed accurate misure di disinfezione.

Non sarà quindi consentito il passaggio al pubblico nei locali degli animali in isolamento, nè l'introduzione di ulteriori gatti presso il Polo integrato (per situazioni di effettiva necessità verrà disposta collocazione presso stutture veterinarie convenzionate con il Comune).