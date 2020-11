Albertina Soliani vicepresidente nazionale dell'Anpi

Il Comitato nazionale ANPI ha eletto Gianfranco Pagliarulo nuovo Presidente nazionale ANPI. Pagliarulo succede a Carla Nespolo, che ha guidato l’Associazione dal 3 novembre 2017 fino al giorno della sua scomparsa, avvenuta il 5 ottobre scorso.

Nella riunione sono stati eletti anche i cinque nuovi vicepresidenti: fra di essi, Albertina Soliani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi, che ha così commentato la nomina:

“Partecipo anch’io alla missione dell’ANPI, l’associazione dei partigiani di ieri e di oggi. L’amore per la libertà, per la Costituzione, per la democrazia, per la pace è sempre antifascismo e Resistenza. Carla Nespolo e Gianfranco Pagliarulo sono entrambi passati da Casa Cervi, membri del Consiglio di Amministrazione. Casa Cervi e ANPI, una memoria, un presidio per il presente e per il futuro”.



