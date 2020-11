Incidente questa mattina alle 7,40 nel quartiere Spip in via Burla. Un'alto, per cause in via di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è finita fuori strada. Il conducente, soccorso dal personale del 118, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidenti

via Burla