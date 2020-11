Coca all'aperto in Galleria Polidoro (con due amici): espulso un 25enne

Qualche giorno fa un equipaggio della squadra Volante è intervenuto in Galleria Polidoro dopo la segnalazione di schiamazzi. Sul posto, gli agenti accertavano la presenza di tre persone. Visto il loro atteggiamento e il loro comportamento (il tentativo di ripulire il piano su cui si stavano appoggiando e muovendo): fin da subito era forte il sospetto che stessero consumando della cocaina. Mentre uno di loro è stato fermato e sottoposto a controllo, gli altri due sono riusciti a scappare.

Il giovane è risultato essere un tunisino di 25 anni. Visto il suo atteggiamento ostile, non collaborativo e il suo stato palesemente alterato, è stato accompagnato negli uffici della Questura di Parma. Lì è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato. Dagli accertamenti è risultato essere irregolare sul territorio nazionale: per questo è stato messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione. Il 25 enne è stato condotto al Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino da dove verrà poi espulso dal Paese.

L’esecuzione del provvedimento amministrativo ha visto coinvolto l’ufficio Immigrazione unitamente all'Azienda sanitaria locale che, in tempi celeri e con massima disponibilità e collaborazione, provvedeva a sottoporre il giovane agli accertamenti sanitari del caso.