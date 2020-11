Quattro classi in quarantena, un caso in altre dieci sezioni di altri istituti: per loro tampone

Nel fine settimana appena trascorso, i professionisti del dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma sono stati impegnati nella gestione di casi di coronavirus che hanno coinvolto alcune scuole di città e provincia.

I sanitari hanno disposto la quarantena per 2 sezioni della scuola d’infanzia Fantasia, per 1 sezione della scuola d’infanzia Munari di Noceto e per una classe della scuola media dell’Istituto comprensivo di Sorbolo, dopo che sono risultati positivi al coronavirus insegnanti o alunni. In queste classi e sezioni scolari e docenti saranno sottoposti a tampone.

Sono stati inoltre riscontrati isolati casi di positività in 10 scuole tra Parma e provincia: a Parma, alla scuola primaria San Benedetto, scuola media IC Micheli, scuola media Fra Salimbene, scuola media Don Cavalli, liceo Marconi, liceo Bertolucci; in provincia, alla scuola elementare di Solignano, scuola media Barilli di Montechiarugolo, scuola media Zani di Fidenza, Istituto tecnico Mainetti di Traversetolo. Nelle classi in questione, dove sono stati rilevati isolati casi di positività al coronavirus, l’attività didattica continua regolarmente, ma alunni e insegnanti saranno sottoposti a tampone.