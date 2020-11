Questa mattina alle 8,25 uno scooterista è caduto in via Santi a Baganzola. Le cause dell'incidente sono in via di accertamento ma la dinamica non ha visto coinvolti altri mezzi. Il conducente del mezzo a due ruote è stato soccorso dal personale del 118 e fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze per la sua salute.

