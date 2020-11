Dal Consorzio del Parmigiano Reggiano un'ambulanza all'Assistenza Pubblica

I caseifici del Consorzio Parmigiano Reggiano hanno donato un’ambulanza all’Assistenza Pubblica Parma. La cerimonia di consegna del mezzo, completamente attrezzato per effettuare servizi di emergenza ed urgenza, si è svolta oggi, mercoledì 4 novembre, nella sede del Consorzio in via Kennedy, a Reggio Emilia. La consegna è avvenuta alla presenza di Nicola Bertinelli, presidente Consorzio Parmigiano Reggiano, Andrea Bonati, presidente della Sezione di Parma del Consorzio, Luca Bellingeri, presidente di Assistenza Pubblica di Parma e Luca Quintavalli, amministratore delegato di Olmedo Special Vehicles S.p.A, azienda selezionata nella gara per la fornitura del mezzo.

Quella di oggi è la prima di quattro ambulanze che i caseifici del Consorzio doneranno a ciascuna delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. All’Ospedale di Mantova - quinta provincia, a completamento dell’area di origine della Dop - sarà invece consegnato un mezzo di trasporto coibentato e si provvederà l’installazione dell’infrastruttura per la telemedicina nel blocco B dell’Ospedale stesso.

“Una donazione quanto mai necessaria in questo momento – ha dichiarato il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli – Il Parmigiano Reggiano ha sempre potuto contare sul supporto degli italiani, mi riferisco al terribile terremoto che colpì l’Emilia nel 2012 così come al periodo di lockdown, in cui i consumatori non ci hanno mai abbandonato”.

“Colgo l’occasione – ha aggiunto Bertinelli - per ringraziare l’azienda Olmedo di Bibbiano (RE) per essersi prodigata, in un periodo così difficile, per consentire la consegna del mezzo in tempo utile per l’arrivo della seconda ondata della pandemia. Con questo gesto intendiamo restituire un po’ di quella fiducia che in certi momenti appare smarrita, mettendo a disposizione un mezzo che sarà d’aiuto a tutta la nostra comunità”.

“Il Parmigiano Reggiano – ha affermato il Presidente dell’Assistenza Pubblica Parma, Luca Bellingeri - oltre ad essere un'eccellenza unica al mondo dimostra di avere una grande attenzione per il proprio territorio. Siamo davvero grati al Consorzio per averci individuato come destinatari della donazione per la provincia di Parma, e per consentirci di dotare i nostri volontari di un nuovo mezzo per far fronte ai servizi che quotidianamente svolgiamo”.