Affitta un appartamento online ma è una truffa: denunciato

I carabinieri hanno denunciato un 31enne per furto. Dopo aver nascosto degli utensili per il bricolage, cercava di uscire dal negozio Bricoman. Fermato dalla vigilanza è stato consegnato ai militari e gli attrezzi restituiti.

Sempre i militari della città hanno, a seguito di controlli all’interno del parco Ducale, denunciato un 22enne gambiano trovato in possesso di oggetti atti ad offendere e un 40enne ivoriano, per spaccio di sostanza stupefacente. Lo stesso è stato sorpreso a cedere ad un giovane, residente in provincia, della sostanza stupefacente. All’acquirente è stata ritirata la patente di guida e segnalato alla Prefettura quale assuntore.

I Carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente, a conclusione delle indagini, hanno denunciato per truffa un 31enne che ha indotto un 52enne a farsi accreditare la somma di 400 euro per la locazione di un appartamento, inesistente, pubblicizzato su una piattaforma on-line.