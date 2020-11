Bedonia, i Nas sequestrano 6 kg di alimenti scaduti nella mensa di una scuola

Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Comando Provinciale di Parma mirati sia alla verifica della corretta attuazione della normativa per il contenimento del contagio del Covid-19 sia per il rispetto delle norme igienico sanitarie. Negli ultimi giorni sono stati diversi i controlli nelle strutture pubbliche e negli esercizi commerciali.

Nei locali mensa, di una scuola di Bedonia, gestiti da una società cooperativa, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 6 kg di alimenti vari, scaduti di validità. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico all’interno della cucina e nel deposito degli alimenti. Al 49enne, legale rappresentante della cooperativa, è stata elevata una sanzione di tremila euro.

A Parma, in un bar, sono stati sequestrati diversi fusti di birra, pari a circa 30 kg, scaduti di validità. Al 53enne, legale rappresentante, è stata comminata una sanzione di duemila euro. Sempre a Parma in uno studio medico è stata constatata l’inosservanza delle disposizioni di contenimento da contagio del Covid-19. All’ingresso della struttura non era esposta l’indicazione della capienza massima delle persone e le informazioni inerenti le misure preventive per il contagio da adottare all’interno. Al legale rappresentante è stata applicata la sanzione di 400 euro.