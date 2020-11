Oggi si festeggia San Guido Maria Conforti

Si festeggia oggi San Guido Maria Conforti, fondatore dei Saveriani, nato a Parma nel 1865. Nonostante la salute precaria, avverte un forte slancio missionario: nel 1895 apre una casa per la formazione di missionari, prima costola di quella che diverrà una nuova congregazione, la «Pia Società Saveriana». Inoltre è vescovo di Parma per 25 anni: visita molte volte le oltre trecento parrocchie della sua diocesi, in pianura e sull’Appennino, con spostamenti spesso faticosi. Muore il 5 novembre 1931. Beatificato nel 1996 (insieme al gardesano Daniele Comboni), è stato canonizzato nel 2011.

© RIPRODUZIONE RISERVATA san guido maria conforti