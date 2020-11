Bar non espone il cartello con il numero di persone ammesse all'interno: multa da 400 euro

Prosegue la collaborazione, tra i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma ed il personale della Polizia Locale della città. I servizi finalizzati ad assicurare la piena attuazione delle ultime misure straordinarie di contenimento al contagio del Covid-19, hanno consentito di proseguire nelle verifiche che riguardano - per i locali pubblici - il rispetto di ciò che è previsto per l’accesso, l’igienizzazione e l’orario di chiusura dei locali.

Nella serata di ieri, diversi gli esercizi pubblici controllati. Solamente in uno, in via Bruno Scheiber, è stata rilevata la mancata esposizione del cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale. Al 60enne, legale rappresentante, è stata contestata una violazione amministrativa di 400 euro. Nelle prossime settimane i servizi proseguiranno.