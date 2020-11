Test da medici di base e pediatri: a disposizione anche strutture all'aperto

Potrebbe essere siglato già a fine settimana l'accordo regionale che prevede che medici e pediatri di famiglia eseguano tamponi rapidi per la ricerca del Covid sui propri pazienti. Due incontri online si sono tenuti mercoledì e ieri mattina fra rappresentanti sindacali dei medici e l'assessore regionale alla salute Raffaele Donini.

L'intesa nazionale (firmata dalla Fimmg per i medici di base, dalla Fimp per i pediatri e dal sindacato Intesa) prevede che gli esami vengano eseguiti fino al 31 dicembre 2020. I candidati al tampone, spiega Corrado Parodi, segretario di Fimmg Parma, sono gli asintomatici, casi sospetti di contatto con un positivo e contatti stretti di un positivo: sia per verificare l'eventuale positività o per confermare la negatività e accelerare, trascorsi i dieci giorni, la fine della quarantena.

Il ministero della Salute metterà a disposizione, a livello nazionale, circa due milioni di kit. Ai medici spetteranno 18 euro per ogni tampone eseguito in studio e 12 euro se eseguito in un'altra struttura.

«E' un accordo approvato ad altissima maggioranza per trovare una soluzione alle difficoltà dei pazienti, dei medici di base e della sanità pubblica. Gli studi medici sono letteralmente assediati di richieste di informazioni da malati di Covid, il tampone rapido può essere un modo per snellire il lavoro» dice Corrado Parodi.

Il rappresentante della Fimmg però condivide le perplessità dei sindacati contrari all'accordo sull'idoneità di molti ambulatori per eseguire in sicurezza il tampone. «Molti studi medici sono in condominio, non ci sono entrate ed uscite separate, non è possibile eseguire il test in un ambiente adatto e soprattutto manca personale dedicato. L'infermiere, quando c'è, si deve già occupare di vaccinazioni influenzali, cup, medicazioni e patologie croniche» porta ad esempio Bruno Agnetti, rappresentante Fismu.

«In un momento così delicato siamo fortemente impegnati per i malati acuti e cronici. L'ambulatorio medico non è un laboratorio di analisi, non si possono esporre i pazienti a rischio di contagio. Ma la firma di alcune sigle sindacali potrebbe obbligare tutti i medici a base ad eseguire i tamponi» dice Antonio Slawitz, rappresentante Snami.

«Quasi impossibile eseguire i tamponi in molti studi - ammette Parodi - Stiamo trattando per ottenere spazi da Protezione civile, Comune o Ausl, per eseguire i test al chiuso o all'aperto, in tensostrutture o gazebo. L'obbligo da parte dei medici di eseguire il tampone, sarà subordinato alle condizioni di sicurezza nel proprio studio, quindi di fatto la scelta sarà su base volontaria, fuori dal proprio studio. E in ogni caso il test avverrà su appuntamento e previo triage telefonico». m.t.



