L'app di Parma che non ti fa inquinare quando vai al lavoro vince il premio Creativity Start Up

E' stata un'applicazione creata da cinque ragazzi provenienti da Parme e da Brescia a vincere il premio Treviso Creativity Week 2020. "UP2GO è un’applicazione per smartphone - scrive Treviso Today - che consente alle aziende di monitorare l'impronta ecologica dei loro dipendenti nei tragitti tra casa e lavoro, aiutandoli a realizzare percorsi in carpooling (condivisione dell'auto privata), in bici, a piedi, coi mezzi di micromobilità o ancora restando a casa in smartworking. L'app calcola i km percorsi e la CO2 risparmiata e sulla base di questi dati attribuisce agli utenti dei crediti che consentono di riscattare premi sostenibili. È questa l’idea che ha permesso ad un team di cinque startupper provenienti da Parma e Brescia di vincere la Treviso Creativity Week 2020. La finalissima dell’evento dedicato al genio creativo italiano".

© RIPRODUZIONE RISERVATA smartphone

UP2GO