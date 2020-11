Domani nell'inserto Economia in edicola come ogni lunedì con la Gazzetta focus sul superbonus 110%: cerchiamo di capire come districarsi fra decreti, emendamenti e iter burocratici. Ci occupiamo anche di risparmio, di Pac e di mercato immobiliare. L'azienda della settimana è Molino Grassi. Per La parola all'esperto il tema è la locazione con il Dl Ristori. Potete inviare i vostri quesiti su casa, fisco, lavoro e previdenza a esperto@gazzettadiparma.net

© RIPRODUZIONE RISERVATA Inserto Economia

superbonus