E' positiva ma si allontana dalla struttura in cui è ricoverata: denunciata una 74enne

I carabinieri hanno denunciato, per inosservanza del provvedimento dell’autorità sanitaria volto ad impedire la diffusione di malattie infettive, una 74enne. La donna, positiva al virus Covid-19 si è allontanata da una struttura sanitaria dove era ricoverata. La tempestiva comunicazione alle forze dell’ordine ha consentito ai militari di individuare l’anziana nelle vicinanze della propria abitazione. Al rifiuto di un ricovero presso l’ospedale Maggiore è stata posta in quarantena presso l’abitazione.

LANGHIRANO SANZIONATI 15 GIOVANI

A Langhirano, invece i Carabinieri della Stazione di Traversetolo, a seguito di una segnalazione, dopo aver verificato la chiusura dei bar in piazza, hanno sorpreso 15 giovani che sostavano davanti ad uno dei locali. Poiché non rispettavano la distanza di sicurezza, creavano assembramento e non tutti indossavano correttamente la mascherina sono stati identificati e sanzionati con 400 euro di multa.