Università di Parma: al via il Master in Food City Design

Formerà manager nella cultura del cibo, tecnici esperti nella gestione di progetti di rigenerazione in grado di riqualificare territori e aree urbane, valorizzando beni e identità culturali connessi all’ambito agroalimentare: è l’obiettivo del Master internazionale di I livello in 'Food City Design' presentato oggi a Parma.

Con questo master, inserito nel progetto 'Sostenibilita' alimentare: da problema globale a opportunità di sviluppo socio-economico regionalè, la Scuola di studi superiori in alimenti e nutrizione dell’Università di Parma si è aggiudicata un rilevante finanziamento (582mila euro per il triennio 2019-2021) nell’ambito di un bando della Regione Emilia-Romagna.

Il progetto si avvale della collaborazione e del sostegno scientifico e didattico di EUniverCities, di Parma Unesco Creative City of Gastronomy e di Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (Bcfn).

Il Master prevede una forte componente del corpo docente proveniente dagli atenei associati alla Rete delle Città Creative Unesco e lo svolgimento di un project work in una delle quattro città coinvolte: Parma, Denia (Spagna), Oestersund (Svezia) e Bergen (Norvegia). Il Master, incardinato nel Dipartimento di Scienze degli alimenti e del farmaco, rappresenta un’importante occasione di sinergia di tutte le realtà legate al food nel contesto di Parma. Il numero massimo di studenti ammessi è 20.

