Celebrata la Beata Vergine di Loreto, Patrona dell'aeronautica

Si sta per concludere il Giubileo Lauretano, l'Anno Santo iniziato con l'apertura della Porta Santa della Basilica di Loreto promosso per la proclamazione della Beata Vergine Lauretana a “Patrona degli Aeronauti” avvenuta il 24 marzo 1920. Durante questo anno celebrativo l’Aeronautica Militare ha voluto fortemente che la Sacra Effige della Madonna di Loreto, benedetta da Papa Francesco, fosse presente in tutte le sue basi e quindi anche presso il Comando Rete POL e nella città di Parma. Stamattina il Vescovo Solmi ha officiato la celebrazione alla presenza delle massime autorità civili e militari. L’evento è stato organizzato dal Comando Rete POL dell’Aeronautica Militare, dalla CGR, dall’Aeroclub “Gaspare Bolla” e dalla SoGeAP, ovvero tutte quelle organizzazioni che, a vario titolo, sono accomunate dal volo ed in rappresentanza del Comune di Parma ha visto il Sindaco Federico Pizzarotti e il Presidente del Consiglio Alessandro Tassi Carboni.