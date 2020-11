Scontro fra un'auto e una bici alla rotonda fra via XXIV maggio e via Sidoli. In via Tartini un ragazzo cade dalla bici

Oggi pomeriggio attorno alle 16 un'auto e una bicicletta si sono scontrate alla rotonda all'incrocio fra via Sidoli e via XXIV maggio. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 ma fortunatamente le condizioni del ciclista non sono gravi. A seguito dell'incidente si è formata una coda di un centinaio di metri. E' andata peggio invece ad un ragazzo che, sempre verso le 16, è caduto da una bicicletta all'incrocio fra via Tartini e via Strobel procurandosi ferite decisamente importanti. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma.

