Domani l'assemblea Upi: diretta su 12 Tv Parma

E’ in programma domani a partire dalle 17, la settantacinquesima assemblea annuale dell’Unione parmense degli industriali.

In ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della pandemia, l’evento quest’anno non si terrà in presenza ma sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul sito www.upi.pr.it , sul canale Youtube dell’Associazione e su 12TvParma.

Il programma prevede in apertura il discorso introduttivo della presidente dell’Unione parmense degli industriali, Annalisa Sassi; nel corso del suo intervento la presidente passerà in rassegna quanto sta accadendo sia dal punto di vista generale che locale, soffermandosi sulle azioni già realizzate e su quelle necessarie per sostenere lo sviluppo del territorio. Subito dopo, il vicedirettore esecutivo di Radio 24-Il Sole 24 Ore,

Sebastiano Barisoni, dialogherà sui temi dell’attualità economica con Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, e con Giulio Sapelli, professore ordinario di Storia economica all’Università degli studi di Milano. Le conclusioni saranno affidate al Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.