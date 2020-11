Furti di alcolici nei supermercati: la 27enne ladra seriale finisce ai domiciliari

Il bottino sempre lo stesso: bottiglie di alcolici di varie marche. Il "luogo del delitto" sempre i supermercati: a quanto risulta, quattro volte all'Esselunga, sei al Conad , quattro all'Ipercoop, uno all'Interspar.

E alla fine nei giorni scorsi la Squadra Volanti di Parma ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di una ventisettenne di origini campane, Cristianna Luciano, considerata l'autrice di una serie di furti commessi a Parma. In particolare la misura è stata adottata per sei furti consumati, ma alla donna vengono contestati anche altri sette tentativi di furto. Il tutto tra marzo e ottobre, ma soprattutto negli ultimi mesi.

Tutti condotti con la stessa tecnica: la donna riponeva la merce sottratta in una borsa, spesso dopo aver forzato il dispositivo antitaccheggio. In diversi casi l'evento è stato impedito dalla presenza del personale di vigilanza; in altri casi la 27enne è riuscita ad allontanarsi ma poi è stata quasi subito identificata.

Dai conteggi effettuati l'ammontare complessivo della merce sottratta, o che ha tentato di sottrarre, è pari a circa 1.100 euro. Alcuni giorni prima dell'esecuzione della misura cautelare la 27enne era stata arrestoata in flagranza di reato per un ulteriore episodio di furto, sempre in un supermercato.