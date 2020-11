Al via l'assemblea dell'Unione Parmense degli Industriali con il presidente nazionale Bonomi

Si svolge in diretta streaming la parte pubblica della 75ª assemblea annuale dell’Unione parmense degli industriali. Presente anche il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi. A causa della situazione sanitaria nazionale, l’evento, che propone un momento di confronto e riflessione sui temi che caratterizzano il territorio e il suo sviluppo, quest’anno si tiene non in presenza come è consuetudine, ma in diretta streaming ed è visibile a tutti sul sito dell'Unione parmense degli industriali www.upi.pr.it, sul canale Youtube dell’Associazione. L'appuntamento sarà anche visibile in diretta sul canale televisivo della nostra emittente: 12 Tv Parma.

La presidente dell’Upi, Annalisa Sassi, nel corso del suo intervento passa in rassegna tutto quanto sta accadendo sia dal punto di vista generale che da quello locale, soffermandosi sulle azioni che sono già state realizzate e su quelle necessarie per sostenere lo sviluppo del nostro territorio.

LA RELAZIONE DELLA PRESIDENTE

"L'Upi è nata alla fine della guerra in una società da ricostruire - ha esordito la presidente Sassi -. Oggi il Paese è più forte di allora ma con prospettive analogamente incerte. Oggi la pandemia con tutti i suoi riflessi ci ha fatto capire quanto le associazioni sono importanti per consentire alla nostre imprese di ripartire. Quest'anno abbiamo superato momenti assai difficili e i problemi non sono ancora risolti. Purtroppo la ripresa economica si presenta incerta e molto parziale. Alla fine il vaccino sarà trovato, l'occupazione risalirà ma gli effetti economici continueranno a mortificare la crescita. Senza la cooperazione fra stati non ci possiamo salvare. Mai come in questa fase è importante per i Paesi europei essere parte di una comunità più vasta: le grandi sfide se affrontate insieme fanno meno paura. Il risultato da raggiungere è quello di un modello di sviluppo sostenibile e digitale. Riguardo alla situazione italiana è inutile rimarcare come tutti noi viviamo una situazione di incertezza. Da imprenditori abbiamo dovuto adattarci per fronteggiare un evento epocale del quale non si vede ancora l'epilogo. Il futuro sarà comunque appannaggio di chi sarà riuscito nelle difficoltà a tracciare nuove rotte. Le aziende sono luoghi sicuri e non luoghi di contagio: la responsabilità degli imprenditori non aveva bisogno di questa prova. L'attività delle nostre imprese prosegue per garantire la continuità di servizio di alcune filiere quando il resto del Paese è per necessità bloccato. Occorre poi prendere atto che la crisi non ci consentirà di tornare esattamente come prima, occorrerà un lungo periodo di ristrutturazione. La strategia che ha contribuito al declino italiano è stata la difesa del posto di lavoro che c'è e non quello che potrebbe essere creato. Dobbiamo fare interventi che portino ad una crescita solida e costante. Dobbiamo essere attenti che i fondi non finiscono in rivoli di spese improduttive o a risanare le perdite di aziende statali in perdita. Chiediamo sviluppo e fondi per progetti destinati al rilancio del Paese e al futuro delle nuove generazioni. E' giusto pensare cose che vadano a loro beneficio e non tutelare chi è già garantito".

"Il recovery fund non è un regalo ma un prestito e dovremo metterci nella condizione di restituirlo. Occorre una sana gestione perché buona parte andrà restituito e non possiamo permetterci di sprecare neanche un euro altrimenti sarà un disastro. Soffriamo di una crescita troppo bassa: la crisi deve essere un'occasione per cambiare altrimenti ci impoveriremo ulteriormente".

"Non possiamo non ricordare le persone che se ne sono andate a causa di questo virus e vogliamo dividere il lutto e il commiato con chi resta. Un pensiero ai medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che collaborano in vari modi in questa emergenza sanitaria, a tutti coloro che con ruoli, responsabilità e modalità diversi hanno e continuano a dare un contributo determinante ad affrontare questo flagello. A loro un grande e sentito ringraziamento. Credo utile sottolineare come nel nostro territorio anche tutte le strutture della sanità privata abbiano dato dimostrazione di una grande disponibilità e capacità organizzativa e professionale".

LA TAVOLA ROTONDA

Il vicedirettore esecutivo di Radio 24-Il Sole 24 Ore Sebastiano Barisoni, dialoga approfonditamente sui temi dell’attualità economica con Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, e con Giulio Sapelli, professore ordinario di Storia economica all’Università degli Studi di Milano. Le conclusioni dei lavori della parte pubblica saranno affidate al presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

"Come immaginate quesa crisi?" E' la prima domanda di Barisoni a Cottarelli e Sapelli.

"Questa crisi nasce fuori dal sistema economico - afferma Sapelli - e colpisce la riproduzione della vita umana. Non crolla solo la manifattura ma anche i servizi: il digitale, i trasporti eccetera. Non bisogna foraggiare l'assistenzialismo ma bisogna investire in chi produce".

"Tutti prevedono che il Pil tornerà al livello del 2019 solo nel 2022 ma secondo me sono previsioni troppo pessimistiche - afferma Cottarelli -. Il fatto che dopo la spagnola ci sia stata una ripresa economica molto rapida mi fa pensare ad una ripresa più forte anche adesso. I Paesi manufatturieri in questa crisi hanno fatto meglio degli altri: stiamo reagendo come la Germania e meglio di Spagna e Portogallo. Una volta trovati il vaccino e la cura la speranza è che il rimbalzo possa essere più rapido di quanto oggi si preveda".

"Il problema di questo Paese - continua Sapelli - è l'incapacità della pubblica amministrazione. Non siamo stati in grado di avere un'idea sociologica dell'impresa e dell'economia. In città non ci sono più i segretari comunali che conoscevano anche le pietre delle città, ci sono i city manager che stanno lì 4 anni e poi vanno in un'altra città che li paga di più".

