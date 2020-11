Bus, da domani le linee notturne temporaneamente limitate alle 22

Da domani, venerdì 13 novembre, le linee urbane notturne saranno in esercizio fino alle 22.00.

A comunicarlo è la Tep. I servizi previsti negli orari successivi sono temporaneamente soppressi fino a nuova comunicazione. La riduzione del servizio è stata stabilita a seguito delle misure introdotte dal DPCM del 3 novembre che vieta, dopo le 22, gli spostamenti che non siano motivati da esigenze di lavoro, di studio o da necessità inderogabili.

Le corse in partenza fino alle 22 raggiungeranno comunque il capolinea come da normale programmazione. Ciò per consentire il rientro a casa ai lavoratori del turno serale.