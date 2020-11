Giovani editori: aiuti per la formazione digitale a scuola

Nell’ambito delle azioni destinate al supporto dell’innovazione digitale nella scuola italiana, il ministero dell’Istruzione, Apple e l’Osservatorio permanente Giovani-Editori hanno siglato nei giorni scorsi un Protocollo d'intesa per la realizzazione di attività destinate a rinforzare le competenze digitali dei docenti.

Il Protocollo consentirà di mettere a disposizione, da parte di Apple e Osservatorio, servizi e risorse destinate alla formazione professionale degli insegnanti. Prevista l’attivazione di un servizio di helpdesk, con particolare riferimento all’aspetto didattico e metodologico, e di attività mirate. Attraverso questo accordo, Apple ed Osservatorio, che già hanno una partnership strategica per sviluppare il pensiero critico dei giovani a livello internazionale, rafforzano la loro collaborazione anche in Italia, mettendo al servizio del sistema educativo italiano la loro expertise e leadership, nell’intenzione di contribuire a rafforzare il processo di digitalizzazione della Scuola italiana.

Il Protocollo, di durata triennale, intende promuovere iniziative per l’individuazione di soluzioni a supporto dei processi di innovazione didattica e pedagogica, sperimentare soluzioni tese a modificare i tradizionali ambienti di apprendimento, favorire la condivisione di informazioni e contenuti a supporto dei bisogni educativi dei docenti.