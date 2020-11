Positivo, era al parco: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Parma hanno denunciato per evasione un 52enne italiano sottoposto a detenzione domiciliare. L’uomo, nel corso dei normali controlli che le pattuglie dell’Arma effettuano per verificare la presenza dei soggetti in regime di detenzione domiciliare, non è stato trovato.

Dopo aver accertato che l’interessato si era allontanato senza la prevista autorizzazione è stato denunciato per evasione.

I Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno poi denunciato un 49enne magrebino che, invece di rispettare l’isolamento in quanto positivo al Covid-19, è stato identificato all’interno del parco comunale del paese.

I militari, dopo aver accertato all'Ausl la positività, gli hanno intimato di rientrare immediatamente a casa ed osservare il regime di quarantena. L’uomo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuto responsabile del reato di inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva