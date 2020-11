Riaperte fino al 9 dicembre le iscrizioni a cinque Master delle Professioni Sanitarie

L’Università di Parma comunica che sono stati riaperti fino al 9 dicembre i termini per le iscrizioni a cinque master delle Professioni Sanitarie:

· Case/care management in ospedale e sul territorio per le professioni sanitarie

· Infermieristica in area critica

· Ricerca per le professioni sanitarie: l’approccio qualitativo

· Infermieristica di famiglia e di comunità: assistenza integrata alla fragilità e cronicità

· Management del rischio infettivo correlato all’assistenza sanitaria.

In base alle disposizioni vigenti la parte teorica dei master dovrà essere frequentata esclusivamente online.

La modalità online utilizzata sarà a distanza con docenti collegati in diretta (lezioni sincrone) e con possibilità per gli studenti collegati di interagire.

Le lezione online verranno comunque registrate e messe a disposizione anche degli studenti che non hanno avuto la possibilità di collegarsi in diretta (lezioni asincrone).