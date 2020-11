Sfila il cellulare ad una donna in via Mazzini ma viene inseguito e bloccato dagli agenti

Tre agenti in borghese della Polizia locale nel tardo pomeriggio di ieri, in via Mazzini, sono stati allertati dalla richiesta di aiuto di una donna che ha attirato l'attenzione dei passanti denunciando il furto del cellullare.

Immediatamente i tre agenti hanno individuavano il presunto ladro indicato dalla signora, che si stava allontanando di corsa in direzione Piazzale San Bartolomeo. Gli agenti lo hanno inseguito e fermato nel Piazzale del mercato. Dalla perquisizione gli agenti hanno trovato un cellullare che corrispondeva a quello denunciato dalla signora poco prima che, rintracciata, ha potuto riavere il suo telefono.

Per il ladro è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica per furto aggravato.