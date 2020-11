Stop ai mercati: sospesi domani in Ghiaia, a Baganzola e Corcagnano, confermati i mercati contadini

Nel rispetto dell'ordinanza regionale in vigore dal 14 novembre al 3 dicembre prossimo, che prevede il divieto di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata, il Comune ha deciso di sospendere domani il mercato in Piazza Ghiaia, il mercato di Baganzola e quello di Corcagnano, in attesa di verificare la possibilità di adottare un apposito piano che preveda le condizioni minime di esercizio dell’attività mercatale all’aperto, che prevedano la perimetrazione, la presenza di un unico varco di accesso ed uscita separati ed adeguatamente controllati, la sorveglianza circa il rispetto della distanza sociale e del divieto di assembramento.

Continueranno invece a svolgersi gli appuntamenti de "La Corte di Parma" del sabato mattina dalle 8 alle 13 sul piazzale della Chiesa della S.S. Annunziata e di “Coldiretti” di Largo Calamandrei, in cui verranno adottate le misure di sicurezza indicate nell’ordinanza della Regione Emilia Romagna.

Rimane infine vietato lo svolgimento di mercati, di qualsiasi tipologia nei giorni festivi. Pertanto il mercato di Piazzale Matteotti non si svolgerà fino al 3 dicembre.

È in ogni caso vietato lo svolgimento di sagre e fiere di qualunque genere e di altri analoghi eventi ed è altresì vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari.

"Ci siamo messi subito al lavoro per verificare le possibilità consentite dalle nuove norme di prevenzione che rappresentano, nella pratica, un rafforzamento delle attività di sorveglianza e controllo circa il rispetto delle prescrizioni statali e regionali" commenta l'Assessore al Commercio Cristiano Casa " Si tratta, infatti, di adottare un apposito piano e questo è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di confermare i mercati cittadini in massima sicurezza per gli operatori stessi e per la clientela. Pertanto non siamo nelle condizioni di svolgere i mercati di domani in Ghiaia, a Corcagnano e a Baganzola. Stiamo lavorando per confermare i mercati della prossima settimana."

