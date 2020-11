Arrestati un uomo e una donna per resistenza e oltraggio: avevano molestato una 16enne

I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo e una donna, di 37 e 40 anni, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali. I due in Via Mazzini, in evidente stato di ubriachezza, hanno molestato senza motivo una sedicenne. I militari transitando, attirati dalle grida di aiuto della giovane, sono intervenuti e con fatica sono riusciti a fermare i due, che con violenza volevano sottrarsi al controllo. Portati in caserma sono stati arrestati. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, facendocondurre in carcere l’uomo ed ha sottoposto la donna all’obbligo di firma. La giovane, visitata presso il Pronto Soccorso, è stata dimessa con una prognosi di due giorni per lievi contusioni.

I carabinieri di San Pancrazio Parmense (PR), hanno arresto su ordine di carcerazione della Procura di Verona un 31enne albanese. Lo stesso, già beneficiario della sospensione della pena per reati contro il patrimonio subordinata al non rientro sul territorio italiano, ha violato quanto imposto dall’autorità giudiziaria. Per tale motivo è stato arrestato e tradotto al carcere di via Burla dovendo scontare la pena di 5 mesi.