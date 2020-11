Ecco il modulo di autocertificazione

Da domani (domenica), Parma diventa zona arancione con l'Emilia Romagna. Quindi, oltre ad una serie di nuove norme che si incastrano con quelle dell'ordinanza firmata in settimana da Bonaccini (Le nuove restrizioni che entrano in vigore da domenica: zona arancione) diventa ancor più importante il modulo di autocertificazione durante gli spostamenti vietati per dimostrare le esigenze di salute, lavoro o altri motivi ammessi dalle norme: cioè dopo le 22 nel proprio comune o, sempre h 24, negli spostamenti tra comuni e in un'altra regione.

