Pizzarotti: "Una prova imporatnte ma sapremo superarla"

Il sindaco Federico Pizzarotti ha pubblicato questa mattina questo post sul suo profilo Facebook:

"Con l'entrata dell'Emilia-Romagna nella fascia arancione anche Parma avrà maggiori restrizioni.

Si chiede a tutti ulteriori sacrifici in un momento difficile ma che, secondo i dati, sta migliorando. Abbiamo di fronte una prova importante e un periodo non breve, ma so, ne sono certo, che sapremo superarlo.

Il Comune continuerà a essere a fianco di tutti i suoi cittadini e di tutte le categorie oggi in difficoltà. Con gli aiuti di 5 milioni di euro, e il 40% di rimborso TARI predisposta per i settori commercio, turismo, cultura e sport, vogliamo mettere in campo ogni sforzo per contenere il momento di crisi.

Sapremo superarlo insieme, il virus rallenta e fintantoché non arriva il vaccino tutti noi abbiamo la necessità di questo.

Sarò sempre qui, per ogni aggiornamento. Stringiamo i denti e andiamo avanti".