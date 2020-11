Via Bizzozero e la lunghissima fila sulla ciclabile: c'è il ballottaggio delle elezioni presidenziali moldave

Impossibile non vederla, quella fila lunghissima e insolita in via Bizzozero, che occupa marciapiede e ciclabile per decine e decine di metri. E infatti le segnalazioni sono arrivate anche al centralino della Gazzetta.

Il "giallo" è presto svelato: il Centro civico Bizzozero è sede di seggio per il ballottaggio delle elezioni presidenziali moldave e la comunità moldava del parmense è accorsa al voto. C'è anc he qualche bandiera e chi si occupa del mantenimento delle distanze di sicurezza.