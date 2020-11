I numeri del Covid "arrivano" in consiglio comunale: a marzo 35 ricoveri al giorno, ora 15. Situazione generale "migliore che in altri posti"

La seconda ondata di epidemia del COVID sta colpendo Parma molto meno duramente della prima. In consiglio sono intervenuti il dg dell’ ospedale Massimo Fabi e la commissaria Ausl Annamaria Petrini che hanno esposto i dati ai consiglieri. Questi i principali numeri forniti dal dirigente Ausl Antonio Ventura: a marzo/aprile si registrava una media 57 chiamate COVID al giorno al 118, contro le 15 attuali. Gli accessi al Pronto soccorso erano 50 al giorno contro i 14 ordinari attuali e i ricoveri erano 35 al giorno contro i 15 del periodo 15 ottobre/15 novembre, scesi a 10 nell’ultima settimana. Fabi ha poi aggiunto che a oggi il Barbieri (che ha circa 200 ricoverati di cui 160 positivi e 40 con polmonite ma negativi) rimane l’unico punto di ricovero COVID della provincia mantenendo così attivi tutti gli altri reparti e anche gli ospedali di Vaio e Borgotaro con l’assistenza ordinaria e la riduzione solo parziale degli interventi programmati.

“A Parma , per motivi che stiamo cercando di accertare, la crescita del virus in qs seconda ondata è stata lineare e non esponenziale. Per questo stiamo gestendo con molto impegno ma anche senza emergenze totali come accade in altre zone del Paese la situazione dell’assistenza“. Lo ha detto Fabi in consiglio dicendo che “è aumentata di molto la possibilità di fare tamponi passata da 100 di marzo a 1500 al giorno attuali nel laboratorio di analisi dell’Università con tempi medi di analisi ridotti al minimo con la conseguente minore pressione sull’ospedale.

L’ andamento dell’epidemia è in leggero rallentamento a Parma con un trend stabile di 150 positivi al giorno fra 15 ottobre e 15 novembre ma percentuale in calo rispetto al numero dei tamponi effettuati. L’età media dei positivi è di 40

Anni ma rispetto a marzo/aprile ci sono molti più pazienti curati a domicilio . A Parma, per motivi da capire, situazione molto migliore che a Piacenza o Reggio Emilia fino a qs punto della seconda ondata.