E' accaduto alle 23.30: la rottura di un vaso di espansione del teleriscaldamento ha mandato in tilt tutti i contatori in un palazzo di via Monsignor Fogolla, nella zona del Barilla Center.

Risultato: è da quell'ora che tutti gli appartamenti sono senza acqua, luce e riscaldamento. Sul posto sono arrivati, oltre ai tecnici Ireti, anche i vigili del fuoco per verificare che tutto fosse in sicurezza.

I lavori di ripristino da parte dei tecnici proseguiranno questa mattina.