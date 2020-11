Fugge dai domiciliari, 44enne denunciato

I carabinieri di Parma Oltretorrente hanno denunciato per evasione un 44enne italiano sottoposto a detenzione domiciliare. L’uomo, nel corso dei normali controlli che le pattuglie dell’Arma effettuano per verificare la presenza dei soggetti in regime di detenzione domiciliare, non è stato trovato. Dopo aver accertato che l’interessato si è allontanato senza la prevista autorizzazione è stato denunciato per evasione.

Sempre la Stazione di Parma Oltretorrente ha denunciato un 21enne albanese, residente a Parma, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Lo stesso, fermato dai militari durante uno dei molti controlli effettuati all’interno del Parco Ducale, mirati a reprimere lo smercio di stupefacente è stato fermato e perquisito. Nascosti, all’interno del giubbotto, sono stati rinvenuti 5 grammi di hashish ed un paio di forbici da giardiniere.