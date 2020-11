Obbligo di catene o gomme da neve su tutte le strade provinciali

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che è in vigore la nuova ordinanza 55/2020, che prescrive l’obbligo di circolazione su tutte le strade provinciali con mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, montati o tenuti a bordo, per il periodo compreso tra il 17 novembre 2020 ed il 15 aprile 2021.

Inoltre nel periodo di vigore dell’ordinanza i ciclomotori, i motocicli e i velocipedi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada.

L'ordinanza è stata emessa sia per garantire la sicurezza dei veicoli in transito sia per evitare che in caso di nevicate o di formazione i ghiaccio sulla carreggiata i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione e rendere difficoltoso, se non impossibile, garantire i servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve.