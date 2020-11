Publiedi, nuovo sito: scopri come promuovere la tua azienda a Parma

La pubblicità è l'anima del commercio, ma per avere successo è fondamentale farsi notare. Il nuovo sito di Publiedi, online da ieri all'indirizzo www.publiedi.it, ha questa ambizione: presentarsi come la migliore vetrina per aiutare le aziende a mettere in mostra prodotti e servizi, ma anche per consentire ai privati di ricordare i propri cari con le necrologie. La semplicità di consultazione e utilizzo è uno dei punti di forza di un sito che non si rivolge quindi solo ai clienti business, ma anche a tutti quei privati che hanno intenzione di utilizzare quella formidabile vetrina promozionale messa a disposizione dai mezzi di comunicazione del Gruppo Gazzetta di Parma: il quotidiano e il suo sito web, 12 Tv Parma e Radio Parma.

Publiedi, da 30 anni punto di riferimento di chi vuole promuovere la propria attività, è la concessionaria esclusiva del Gruppo Gazzetta e leader incontrastata nel mercato locale della pubblicità con 2.000 clienti che raggiungono ogni giorno oltre 500.000 persone. Con il nuovo sito intende potenziare l'attività di promozione sui principali media e piattaforme, dalla stampa alla tv, dalla radio al web, dal social al mobile. Il sito permette quindi di attivare progetti definiti crossmediali, cioè in grado di passare attraverso i vari tipi di comunicazione di massa per raggiungere i potenziali clienti servendosi di testi, immagini, suoni o video.

Tra i vari servizi offerti dalla piattaforma rientra anche il content marketing, pensato per promuovere le diverse attività grazie a contenuti che catturano l’attenzione del lettore con articoli ad hoc preparati dagli editor di Publiedi.

Chi invece vuole vendere auto, casa o qualsiasi altro oggetto può servirsi dello spazio riservato agli annunci economici, senza dimenticare la sezione degli annunci legali e finanziaria, indispensabile per assicurare visibilità ad aste, avvisi di gara, appalti, comunicazioni del tribunale e delle istituzioni. Le aziende che intendono cercare nuovi collaboratori potranno poi contare sul servizio dedicato alla ricerca di personale qualificato.

Infine, la nuova vetrina online ricorda alcuni numeri che aiutano a capire il perché scegliere il Gruppo Gazzetta per fare pubblicità: il quotidiano vanta 147mila lettori ogni giorno, il sito è visitato da 107mila utenti attivi al giorno, la tv ha 78mila spettatori quotidiani, mentre la radio può contare su 4mila ascoltatori. Il Gruppo Gazzetta ha una quota di mercato che sfiora l’80%, e per questo è facile immaginare la capacità di diffusione che può garantire tanto ai messaggi pubblicitari quanto agli annunci. I media gestiti in esclusiva da Publiedi non hanno paragoni per contatti netti giornalieri, capacità di promozione e profilazione. E grazie alle partnership sia sulle edizioni cartacee che digitali, oggi la capacità di diffusione si estende a tutto il territorio nazionale ed oltre.

Insomma, la vetrina online di Publiedi è guardata da una platea di tutto rispetto.

r.c.