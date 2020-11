Maxi-controlli da parte della polizia: 20 denunciati

Negli ultimi sette giorni maxi controlli da parte della Polizia in città, con - oltre alle regolari pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con turni sulle 24 ore - l'aggiunta di 13 pattuglie in forza al Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna Occidentale, coordinate dai sottufficiali della Questura.

I servizi hanno permesso l’identificazione di 162 persone e 86 veicoli. Sono invece 20 i soggetti denunciati.

Nella giornata di ieri, inoltre, è stato identificato e sanzionato per utilizzo personale di sostanze stupefacenti un uomo trovato in zona San Leonardo in possesso di due siringhe ipodermiche contenenti cocaina.

L’uomo è stato inoltre sanzionato per aver violato la normativa anti-covid: era arrivato dalla Lombardia a Parma senza una valida giustificazione.

Seguiranno altre analoghe attività nel corso delle prossime settimane.