Sei in Parma

via palermo

Evade dai domiciliari per un incontro "hot" con l'amante in un parcheggio: oltre 10mila euro di multa

Lui arrivava da Traversetolo, lei da Borgotaro: oltre alla sanzione per violazione delle norme anti-Covid, quella "maxi" per atti osceni in luogo pubblico

21 novembre 2020, 13:03