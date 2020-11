Bar Rustici chiuso per cinque giorni e quattro clienti multati: non si erano allontanati per consumare

Quattro clienti multati e un locale chiuso per cinque giorni. Questo l'esito di controlli svolti dalla polizia locale che nella mattinata di sabato hanno contestato ai titolari del bar Rustici di aver venduto della pizza al trancio e una bottiglia di vino a dei clienti che, invece di portare via i prodotti e consumarli a domicilio, li avrebbero consumati nelle immediate vicinanze violando le norme anti Covid. I titolari hanno già dichiarato di voler fare ricorso contro la chiusura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus