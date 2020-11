Alessandro Borghese a Parma per qualche giorno per girare "4 Ristoranti"

Sbarca a Parma Alessandro Borghese con il suo programma di successo "I 4 ristoranti". Registrazioni che si svolgeranno fino al fine settimana. Il 26 novembre.

E' lo stesso chef romano a darne notizia con un post su Instagram e una foto circondato da tortelli. Borghese era ieri a Fontanellato, dove non si è sottratto alle tante foto e ai selfie che i suoi estimatori e ammiratori gli hanno chiesto. Ringraziandolo poi sui social per la simpatia.

Bocche cucite ovviamente da parte della produzione: i locali scelti sono tenuti rigorosamente segreti. L'unica certezza è che tutto avviene nel rispetto delle procedure anti-Covid.

Il programma, ricordiamo, è trasmesso su Sky uno in prima serata e successivamente in replica in chiaro su canale TV 8.