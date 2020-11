Grave incidente oggi nel primo pomeriggio in via La Spezia. Erano le 14,10 quando un'auto, per circostanze ancora da chiarire, è andata a sbattere violentemente contro un albero all'altezza del civico 151. Il conducente è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco che hanno riportato in sicurezza la viabilità.

