Una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta sabato notte, a mezzanotte e mezza, dopo la segnalazione di schiamazzi nella zona di vicolo Santa Maria, in Oltretorrente. Sul posto, quattro stranieri, per strada in un orario non consentito, viste le restrizioni anti-covid. I quattro non hanno giustificato la loro presenza in giro per la città per i consueti motivi di lavoro, necessità e salute. Per questo i quattro sono stati sanzionati.