Giacomo Voltattorni, addio a un vero signore del Foro 

Arguto, colto, ironico e amante della scrittura. Ma anche disponibile, intraprendente ed entusiasta. Chi ha conosciuto l’avvocato Giacomo Voltattorni, scomparso ieri, lo descrive così: come un uomo mai stanco e intenzionato a svolgere al meglio il proprio mestiere.

Fino all’ultimo. Il legale, infatti, nato a San Benedetto del Tronto nel 1935, in tribunale, per una mediazione, era stato persino qualche giorno prima del suo ricovero nel reparto Barbieri dell’ospedale Maggiore, dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Toga d’oro per aver superato i 50 anni di professione, esperto di diritto civile, Voltattorni, oltre a essere considerato uno dei pilastri del foro di Parma, era stato mediatore per l’organismo di mediazione e cassazionista.

«Se ne va un collega molto stimato che, nonostante l’età, si è sempre dedicato a tutto ciò che era nuovo. Era giovane dentro, pieno di entusiasmo per ogni iniziativa che intraprendeva ed essendo un grande conoscitore della storia ci ha sempre deliziato di racconti e aneddoti. Era anche un fine bibliofilo, visto che la sua biblioteca, di cui era geloso e allo stesso tempo molto orgoglioso, non era ricca solo di testi di diritto. La scomparsa di una figura storica come la sua ci lascia sgomenti, perché lo abbiamo visto camminare per il tribunale fino a qualche settimana fa», racconta Simona Cocconcelli, presidente dell’Ordine degli avvocati di Parma, che ricorda Voltattorni come un professionista «generoso d’animo, perché capace di mettere sempre a disposizione la sua capacità di analizzare» e che «non si è mai tirato indietro, nonostante potesse avere una giusta motivazione per preservare la sua salute».

L’avvocato, infatti, scomparso a causa delle complicanze legate al nuovo coronavirus, aveva continuato a lavorare (e a scrivere) proprio fino all’ultimo. «Amava approfondire e la sua necessità di raccontare è stata anche una virtù: ci rimangono tanti suoi scritti e noi, come Consiglio dell’ordine e come Fondazione dell’Avvocatura, ne siamo onorati, oltre che grati», aggiunge Cocconcelli. Anche l’ex presidente dell’Ordine degli avvocati di Parma, Nicola Bianchi, conserva un ricordo vivissimo di Voltattorni, che definisce «il primo e più importante collaboratore» di «Cronache dal foro parmense», una rivista diffusa tra i legali e i giudici della città. Per quella testata, che usciva tre volte l’anno, curava la rubrica «Segnali di fumo», dove affrontava diverse tematiche con spunti giuridici e la vita attorno al diritto. «Lì dava prova di grande arguzia, che era veramente intensa e graffiante. Intelligenza, cultura, ironia, sono le parole che mi sembrano più adatte per ricordarlo: era un uomo molto attento al nostro ambiente, colto, storicamente e giuridicamente preparato. Parlava di diritto in forma globale, quasi divulgativa», conferma Bianchi. «Era un uomo squisito, pieno di fiducia, combattivo e molto amato dai giovani avvocati, a cui faceva scuola. I dottori che lo hanno seguito hanno detto che è sempre stato collaborativo, propositivo ed empatico. E che aveva tanta fiducia», afferma la sorella Carla, che testimonia ancora la sua grande passione per il diritto e il suo mestiere. «Amava l’ironia e gli scherzi e noi siamo sempre riusciti a parlare di tutto. Se potessi dirgli un’ultima cosa, adesso, gli direi che avevo in mente di passare il Natale con lui», conclude, commossa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA