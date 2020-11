In diretta su Facebook sulle tracce della Duchessa

Una seguitissima diretta Facebook sulla pagina di Gazzetta di Parma ha coinvolto i lettori nella scoperta delle residenze di campagna di Maria Luigia, appuntamento della rassegna «A casa dei duchi».

Cuore dell’incontro la reggia di Colorno, il casino dei boschi e la villa del Ferlaro a Sala Baganza, in parte ereditati e in parte costruiti ex-novo, in base alle esigenze di una sovrana moderna, madre di due figli avuti al di fuori del matrimonio con Napoleone.

Come di consueto si sono alternati nel racconto lo storico dell’arte Alessandro Malinverni e lo storico dell’architettura Carlo Mambriani, coordinati da Sabrina Schianchi, responsabile marketing di Gazzetta di Parma, che hanno approfondito caratteristiche e innovazioni delle diverse residenze sollecitando la curiosità verso le scelte di vita della Duchessa che amava viaggiare e che nel suo piccolo regno prediligeva le dimore di Sala, per allontanarsi dalla noia della corte. Ricca di un bagaglio di conoscenze, aveva deciso di aggiornare la reggia di Colorno e il casino di Sala lavorando sull’esistente. A Colorno, reggia già nominata da Napoleone residenza imperiale, rivoluzionerà invece il giardino trasformandolo all’inglese con la collaborazione del presidente della società Botanica di Londra, Carlo Barvitius. A Sala acquisterà dagli eredi della prozia, Maria Amalia, il Casino dei boschi, trasformandone il parco all’inglese, ed a valle farà costruire la villa del Ferlaro, destinata ai figli Albertina e Guglielmo Montenuovo. L’appuntamento si è concluso con l’immagine della dimora che Maria Luigia abitò a Boisy, a Ginevra, riscoperta, grazie ad un disegno pubblicato da Francesca Sandrini, direttrice del Museo Lombardi, da Mambriani e Malinverni in un recente viaggio sulle orme della Duchessa.