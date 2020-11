Paola Pellinghelli, una dipendente «stellata»

Poste Italiane partecipa con i suoi dipendenti, per l’undicesimo anno consecutivo, al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Commissione nazionale istituita dal ministero ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 92 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei mestieri presenti in azienda.

In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, la dipendente di Poste Italiane di Parma Paola Pellinghelli ha ricevuto un attestato di stima e riconoscimento da parte dell’azienda. Entrata in servizio nel 1990 come portalettere, dal 1997 al 2001 ha lavorato in alcuni uffici postali della provincia, in seguito ha diretto fino al 2010 la sede di San Prospero Parmense. Proprio questo periodo è stato contrassegnato dalla nota tragedia che ha colpito la sua famiglia. Dapprima il sequestro e la perdita del piccolo figlio Tommy, alla cui memoria Poste Italiane ha voluto intitolare nel novembre 2013 l’asilo aziendale Poste Bimbi di Bologna; due mesi dopo, nel gennaio 2014 la morte di suo marito Paolo Onofri, dopo oltre 5 anni di coma. Nonostante tali dolorose vicissitudini, Paola ha continuato con coraggio la propria vita e l’attività lavorativa in Azienda. Attualmente è operatrice di sportello presso l’ufficio postale di Via Paganini a Parma.

Le Stelle al Merito sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.