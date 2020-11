«Ma spesso  non è necessario recarsi allo sportello»

Dopo le lamentele per le code formatesi all'esterno della sede, Iren Mercato ha diffuso una nota per «innanzitutto scusarsi con i clienti che hanno subito o percepito un disagio». «Di fronte alla pandemia - sottolinea l'azienda - Iren ha scelto di mantenere attivi tutti i propri servizi, continuando a gestire decine di migliaia di contatti quotidiani con i propri clienti. Tale scelta ha imposto cambiamenti significativi e strutturali che hanno comportato profonde modifiche organizzative che possono, in taluni casi e come documentato dalla Gazzetta, provocare disagi all’utenza».

Iren ha messo in campo uno sforzo straordinario per introdurre nuovi servizi digitali quali l’invio della bolletta via e-mail, lo sviluppo di una nuova area clienti e l’app IrenYou, oltre alla chat, ai call center e ai canali social che hanno necessitato di attività tecniche di adeguamento dei sistemi aziendali. Anche le strutture preposte alle attività di relazione con il pubblico allo sportello «sono state adeguate con i dispositivi di protezione individuale necessari e gli ingressi contingentati al fine di ridurre i contatti - evidenzia Iren Mercato - con una conseguente riduzione del numero di clienti gestibili presso ciascun punto».

«Il Gruppo - prosegue la nota - è quotidianamente impegnato nella ricerca di soluzioni per limitare i disagi. Già dallo scorso maggio l’app Ufirst consente al cliente di evitare file e assembramenti consentendo di fissare un appuntamento e recarsi allo sportello solo alla data e ora scelta presentandosi allo sportello senza attesa. Per i clienti meno “digitali” un operatore all’esterno dello sportello consegna il numero di prenotazione con l’indicazione del tempo di attesa in modo che il cliente può decidere se aspettare in coda o ripresentarsi all’orario definito. Iren ricorda che nella quasi totalità dei casi non è necessario recarsi allo sportello». Iren invita, infine, a non recarsi agli sportelli negli orari di massimo assembramento: le 8.30 e le 14.30.