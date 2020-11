Colpito più volte con un manganello per prendergli il cellulare: denunciato uno dei rapinatori

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato un 21enne tunisino per rapina e lesioni.

Il 15 novembre il giovane, insieme ad altri complici in corso di identificazione, ha aggredito con un coltello ed un manganello telescopico un 25enne della Guinea. L’episodio è avvenuto a Parma nelle vicinanze delle Stazione Carabinieri.

La vittima, nel tardo pomeriggio, è entrata in caserma chiedendo aiuto e accasciandosi a terra. Nell’attesa dell’arrivo del 118, in evidente stato di agitazione, ha riferito che mentre camminava sul marciapiede di strada Delle Fonderie, per far ritorno a casa, è stato improvvisamente colpito alla testa con un oggetto probabilmente metallico scagliatogli contro da qualcuno alle sue spalle giunto con una bici.

Negli istanti successivi, è stato raggiunto, a piedi, da altre persone che lo hanno colpito ripetutamente in più parti del corpo, anche con un coltello alla mano sottraendogli il telefono cellulare. Il ragazzo è fuggito riuscendo a raggiungere la caserma.

L’intera aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della caserma. La visione dei filmati ha consentito l’identificazione del tunisino e di acquisire utili elementi per individuare i rimanenti aggressori.