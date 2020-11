SpaceX: il contributo di Dallara  alla missione spaziale di Musk  

Elon Musk dice grazie alla Dallara. Il magnate della Tesla ha inviato un messaggio di ringraziamento all'azienda di Varano Melegari per aver contribuito alla riuscita della missione di SpaceX dello scorso maggio, con il lancio della navetta Crew Dragon dalla base di Cape Canaveral in Florida.

La notizia è stata diffusa dal Tg1 che ha dedicato ampio spazio alla missione spaziale per la quale la Dallara ha realizzato un componente determinante e, in particolare, all'azienda di Varano, intervistando l'amministratore delegato Andrea Pontremoli.

Pontremoli ha parlato dell'importanza della missione. «Fra pochi anni - ha affermato - avremo fabbriche nello spazio che potranno produrre materiali che non si possono produrre sulla Terra. Bisogna vedere SpaceX come un bell'ascensore».

Quello di SpaceX è stato il primo volo di astronauti partiti dal suolo americano dopo l’uscita di scena dello Space Shuttle nel 2011. Il progetto è stato gestito dall’azienda aerospaziale statunitense creata nel 2002 dal magnate di Tesla. Per un componente top secret (indicazioni ulteriori sono coperte da segreto industriale) l'équipe che fa capo a Elon Musk si è affidata all'esperienza e alla competenza della Dallara, specializzata in materiali compositi, che ha anche una divisione aerospaziale negli Stati Uniti.

In passato, fra l'altro, come è stato ricordato nel servizio del Tg1, la Dallara aveva contribuito alla missione della sonda Rosetta, realizzando il trapano che perforò la superficie di una cometa.

«Tutto quello che facciamo è estremamente fisico ed estremamente pratico - ha sottolineato l'amministratore delegato Pontremoli - però è tutto orientato al futuro. Stiamo studiando cose che fra un po' diventeranno normali per tutti».

Nel corso del servizio del Tg1, durato poco meno di due minuti e curato dalla giornalista Giulia Palmieri, è stata rimarcata la cinquantennale esperienza della Dallara nel settore delle corse automobilistiche e la tecnologia all'avanguardia che caratterizza l'attività dell'azienda.

La mail di Elon Musk è stata pubblicata integralmente sul canale Instagram dell’azienda di Varano. A sua volta, il presidente Giampaolo Dallara, che la fondò nel 1972, ha ringraziato a sua volta SpaceX: «Grazie @SpaceX e Elon Musk per le vostre parole gentili. Siamo orgogliosi, in questi giorni più che mai, di essere vostri partner. Non vediamo l’ora di raggiungere altri eccezionali traguardi insieme a voi».

Ringraziamento: Le parole di Musk «Voglio ringraziarvi personalmente per aver reso possibile questo risultato con la vostra dedizione e il duro impegno negli ultimi anni- scrive Musk -, so che voi e il vostro team avete dovuto affrontare molte sfide nel corso del programma, compresa la pandemia globale e un arresto dell’economia, ma la vostra perseveranza ha fatto la differenza per la nostra nazione».