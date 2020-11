Domino's Pizza sbarca a Parma. I distributori IP del gruppo Api e la catena di pizzerie hanno siglato una collaborazione, che parte dalla Città della Cultura, per l'apertura di nuovi punti vendita nelle aree di servizio IP in tutta Italia: un nuovo modello che unisce mobilità e ristorazione, combinando la sosta per il rifornimento con la possibilità di gustare sul posto, ritirare oppure richiedere a domicilio una pizza preparata con i migliori ingredienti delle eccellenze italiane e con le ricette di successo internazionale.

Il punto vendita Domino’s è situato nella stazione di via Emilia Est, 105 con uno spazio di 100 mq e 16 risorse di staff.