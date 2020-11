Fielmann, aperto il primo store a Parma

Nuove vetrine per via Cavour, una delle vie dello shopping cittadino, ‌‌‌Ha infatti aperto oggi i battenti il primo store a Parma della tedesca Fielmann in città. L'azienda tedesca specializzata nel settore ottico e nella vendita di occhiali al dettaglio, è presente in Emilia Romagna con sei store, i primi due aperti nel 2017 e nel 2018 a Piacenza e Ravenna.

Con Parma, il numero di store italiani sale a 31. Entro la fine del 2020 è prevista almeno un’ulteriore apertura. Dal 2015, Fielmann è già sbarcata in 7 regioni. Globalmente l'azienda fondata nel 1972 ha 783 punti vendita.